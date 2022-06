BNXT League: Niels De Ridder doit quitter Anvers

Le club de basket d'Anvers Giants ne fera plus appel la saison prochaine à Niels De Ridder (21 ans/1m95). Le contrat du joueur a été suspendu, ont annoncé mercredi les Giants."Niels est un joueur plein de talent avec une bonne éthique de travail, mais en raison de la forte concurrence au poste 4 nous ne pouvons plus lui assurer une place dans notre équipe première. Son actuel contrat a donc été provisoirement suspendu. Niels jouera pour une autre équipe la saison prochaine et pourra recevoir ainsi plus de temps de jeu et acquérir de l'expérience." (Belga)