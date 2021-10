BNXT League - Ostende remporte le Clasico face au Spirou Charleroi

Ostende s'est imposé vendredi soir en déplacement au Spirou de Charleroi (72-73) pour le compte de la 7e journée en BNXT League, le championnat belgo-néerlandais de basket. Dans le même temps, Anvers s'est imposé à Liège (75-100) et Limburg United a empoché sa première victoire de la saison face au Brussels (72-69).Le Clasico du basket belge entre le Spirou de Charleroi et Ostende a tenu toutes ses promesses. Pendant 40 minutes, les deux équipes se sont rendu coup pour coup (43-40 à la pause). Au retour des vestiaires, les Carolos s'appuyaient sur Nathan Kuta (13 points et 6 rebonds) pour conserver les commandes (71-65) avant de craquer en toute fin de match sur la ligne des lancers-francs (72-73). Pierre-Antoine Gillet termine meilleur marqueur de la rencontre avec 18 unités. De son côté, Anvers a dû attendre la deuxième mi-temps pour s'imposer à Liège. Devant de 5 points à la pause (42-47), les visiteurs ont fait la différence au retour des vestiaires dans une deuxième mi-temps à sens unique pour s'imposer 75-100 grâce à son collectif et avec 7 joueurs à plus de dix points. Enfin, Limburg United a décroché son premier succès de la saison (40-35 et 72-69) face au Brussels où Jean-Marc Jaumin, le nouveau coach, officiait pour la première fois de la saison. Tyrell Nelson termine la rencontre avec 16 points et 5 rebonds. Au classement, Ostende reste premier avec 7 victoires en autant de rencontres. Suivent Mons (5-1), Anvers (4-2), Alost (3-3), Louvain (3-2), Charleroi (2-4), Limburg United (1-6), Liège (1-5), Malines (2-2) et le Brussels (1-4). (Belga)