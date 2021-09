BNXT League - Première défaite pour Anvers; Malines, Mons et Ostende toujours invaincus

Anvers a été surpris à domicile mercredi soir par Malines (85-90) pour le compte de la 3e journée en BNXT League, le championnat belgo-néerlandais de basket. Dans les autres matchs de la soirée, Louvain s'est imposé face à Limburg United (73-58), Ostende a battu Liège (98-64), Charleroi l'a emporté sur le parquet d'Alost (55-68) et le Brussels a été corrigé à Mons (103-69).Avant d'entamer cette journée, Anvers et Malines étaient encore invaincus. Pourtant à domicile, les Anversois ont été surpris par cette équipe des Kangoeroes qui confirme son bon début de saison dans le sillage de son pivot américain, Nate Grimes (29 points et 22 rebonds). La rencontre a été serrée de bout en bout (43-46 à la pause) mais ce sont finalement les visiteurs qui repartent avec la victoire (85-90), infligeant la première défaite de la saison aux Giants. De son côté, Louvain est venu à bout de Limburg United (73-58) grâce à une excellente défense en deuxième mi-temps qui a limité les Limbourgeois à 18 unités. Ostende et Mons n'ont pas eu de souci pour respectivement venir à bout, facilement, de Liège (98-64) et du Brussels (103-69). Enfin, dans le dernier match de la soirée, le Spirou de Charleroi est allé chercher sa première victoire de la saison sur le parquet d'Alost (55-68) grâce à une excellente défense. Au classement, Ostende et Mons sont en tête avec un bilan de 3 victoires pour aucune défaite. Suivent Anvers (2-1), Malines (2-0), Louvain (1-2), Alost (1-2), Charleroi (1-2), le Brussels (1-2), Limburg United (0-3) et Liège (0-2). (Belga)