BNXT League - Sans éclaircissement, le Spirou ouvrira son Dôme aux supporters lors du prochain match

Au travers d'un communiqué publié mercredi, les dirigeants du Spirou de Charleroi attendent des éclaircissements au niveau des jauges pour un retour des supporters dans les salles de sport. Sans quoi, le club a décidé qu'il ouvrira ses portes à ses abonnés ainsi qu'à ses supporters lors du prochain match à domicile prévu le 29 janvier face au Brussels.Après un début de championnat avec supporters, la BNXT League, le championnat belgo-néerlandais de basket, se joue à nouveau à huis clos en raison de la crise sanitaire. Une situation compliquée à vivre pour les clubs et du côté du Spirou de Charleroi, on a décidé de prendre les devants. Les Carolos ont interpellé la ministre des Sports, Valérie Glatigny, et celle-ci a répondu qu'il y avait une différence entre les sports en salle et les salles de spectacles avec "l'impossibilité de maintenir les règles sanitaires auprès d'un public réagissant, naturellement, avec émotion, au déroulement d'un match et/ou d'une compétition. La position du Commissaire CORONA impliquait, inévitablement, de devoir reconnaître cette spécificité du sport." Une réponse qui n'a pas convaincu les dirigeants carolos qui ont décidé d'avancer si rien ne change avant leur prochaine rencontre à domicile. "Si une réunion est prévue ce jeudi au COMEX de la League pour faire le point et adopter une position commune à défendre à nouveau, le Spirou Basket ne peut plus attendre et souhaite s'offrir des perspectives", peut-on lire dans le communiqué de presse du Spirou. "Le nouveau calendrier nous donne un premier rendez-vous au Dôme le 29 janvier (contre le Phoenix Brussels). Si aucun éclaircissement n'est apporté d'ici là (entendez une jauge raisonnable, un cadre pour se positionner), nous ouvrirons tout de même notre salle à nos abonnés et nos supporters sous des consignes strictes: CST, masque obligatoire et distanciations sociales dans les tribunes et les espaces. Nous estimons que ces mesures liées à l'excellent comportement de nos supporters ainsi qu'à l'étendue de nos espaces permettront de nous faire vivre à nouveau en toute sécurité." (Belga)