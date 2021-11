BNXT League - Victoire d'Anvers face au Brussels au bout du suspense

Les Giants d'Anvers se sont imposés lundi soir à domicile face au Phoenix Brussels (80-74) dans un match en retard de BNXT League, le championnat belgo-néerlandais de basket.Ce s'est joué jusqu'au bout du suspense malgré la différence entre les deux équipes au classement. D'ailleurs, en première mi-temps, ce sont les visiteurs qui menaient la danse. Bien emmené par Max Kouguere (13 points et 6 rebonds), le Brussels prenait les commandes (25-35) mais les Anversois réduisaient la marque juste avant la pause (37-40) grâce à Matthew Tiby (19 points et 6 rebonds). C'est au retour des vestiaires que les Giants ont fait la différence. En remportant le 3e quart 22-11, les locaux prenaient le large mais les Bruxellois ne lâchaient rien pour revenir à une possession à une minute de la fin du match. Une fin de match qui se jouait sur la ligne des lancers-francs et, à ce petit jeu, Jaylen Hands (16 points) ne craquait pas pour offrir la victoire aux Anversois (80-74). Au classement, Ostende est en tête avec un bilan de 7 victoires pour aucune défaite. Suivent Anvers (5-2), Mons (5-2), Alost (4-3), Louvain (3-3), Charleroi (2-4), Malines (3-2), Limburg United (1-6), Liège (1-5) et le Brussels (1-5). (Belga)