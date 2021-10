Boca Juniors et Barcelone vont s'affronter en hommage à Maradona en Arabie saoudite

Boca Juniors et le FC Barcelone vont s'affronter le 14 décembre, dans la 'Maradona Cup', un match amical disputé pour "honorer la mémoire du grand Diego Armando Maradona" un an après sa mort, ont annoncé les deux clubs lundi. La rencontre se jouera au Mrsool Park de Riyad, en Arabie saoudite.La légende argentine du football a joué à Boca en 1981/82, remportant le championnat 'Metropolitano', avant de rejoindre le FC Barcelone, son premier club européen, en 1982. Avec le Barça, 'El Pibe de Oro' a remporté la Coupe du Roi et la Coupe de la Ligue 1983. Il avait quitté la Catalogne en 1984 pour Naples. Maradona est revenu à Boca en 1995 pour y terminer sa carrière en 1997. Maradona est décédé le 25 novembre 2020 à l'âge de 60 ans. (Belga)