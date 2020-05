Bolivie: 6 personnes, dont quatre Espagnols, tuées dans un accident aérien

Six personnes sont mortes samedi dans un accident aérien dans le nord-est de la Bolivie, dont quatre Espagnols qui devaient être rapatriés alors que les frontières sont fermées en raison du Covid-19, a annoncé l'armée bolivienne."En effectuant une opération d'aide humanitaire, (l'avion) a subi un accident alors qu'il transportait des citoyens espagnols pour leur rapatriement", a indiqué l'armée de l'air dans un communiqué. L'appareil militaire devait aller de Trinidad vers la ville de Santa Cruz, dans le centre de la Bolivie, où les quatre passagers qui ont été tués, trois Espagnols et une Bolivienne ayant la double nationalité espagnole, comptaient embarquer sur un vol humanitaire en direction de l'Espagne, ont déclaré à l'AFP des sources militaires. Les deux pilotes boliviens ont eux aussi été tués dans l'accident, survenu peu après le décollage du bimoteur militaire de l'aéroport de Trinidad, en un lieu appelé Laguna Suarez, à 10 kilomètres de la ville. L'appareil transportait de l'aide alimentaire humanitaire ainsi que des tests au coronavirus qui devaient être traités dans un laboratoire de Santa Cruz. Une enquête a été ouverte pour déterminer les causes de l'accident. (Belga)

