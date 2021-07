Bolivie: au moins 18 morts dans un accident d'autocar

Au moins 18 personnes ont été tuées et d'autres blessées lundi dans l'accident d'un autocar qui est tombé dans un ravin dans le sud-est de la Bolivie, a annoncé la police."Un bilan initial fait état de 18 personnes tuées. Les pompiers et la police sont sur place", a déclaré le directeur national de la police routière, Juan Carlos Espinoza, dans une déclaration rapportée par le site internet de la chaîne locale Unitel. L'accident a eu lieu sur une route du département de Chuquisaca. L'autocar transportait des passagers à Sucre, la capitale du département, depuis le village de Patolo, à 50 km de là. Des vidéos postées sur les réseaux sociaux montrent une dizaine de personnes décédées allongées sur la route. Le directeur régional de la police routière, José Luis Assaf, évoque une chute du bus d'environ "150 mètres". Le 3 mars un accident d'autocar, également tombé dans un ravin, avait fait 21 morts sur une route entre Santa Cruz (est) et Cochabamba (centre). Les accidents d'autocar, principal moyen de transport pour de longues distances, sont fréquents en Bolivie. (Belga)

© 2021 Belga. Tous droits de reproduction et de représentation réservés. Toutes les informations reproduites dans cette rubrique (dépêches, photos, logos) sont protégées par des droits de propriété intellectuelle détenus par Belga. Par conséquent, aucune de ces informations ne peut être reproduite, modifiée, rediffusée, traduite, exploitée commercialement ou réutilisée de quelque manière que ce soit sans l'accord préalable écrit de Belga.