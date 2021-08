Bolt déploie 250 trottinettes électriques à Namur

La société d'origine estonienne Bolt a déployé mardi 250 trottinettes électriques à Namur, ont indiqué ses responsables. Avec les 350 déjà proposées par Dott et Pony, cela porte à 600 le nombre de trottinettes partagées disponibles dans la capitale wallonne.Comme les autres opérateurs actifs à Namur, la société Bolt s'est engagée à signer la charte de la Ville de Namur, qui encadre l'activité. Namur est la troisième ville belge dans laquelle s'implante Bolt, après Bruxelles et Ypres. C'est donc aussi la première en Wallonie, où la société souhaite poursuivre son développement. "Nous annoncerons notre arrivée dans d'autres villes wallonnes dans les prochaines semaines et prochains mois", a souligné Oualid Benhammadi, manager des opérations chez Bolt Belgique. "C'est pour nous une région très importante." Avec plus de quatre millions d'utilisateurs en Europe, Bolt se présente comme le plus grand acteur du marché sur notre continent. Les engins, dont la durée de vie est estimée à cinq ans, sont "fabriqués avec des matériaux entièrement recyclables et rechargés à 100% à l'énergie verte", selon l'entreprise. (Belga)