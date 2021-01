Bordeaux: un adolescent tué, quatre blessés dans une fusillade samedi soir

Un adolescent de 16 ans a été tué, et quatre autres jeunes blessés, samedi soir dans un quartier populaire du nord de Bordeaux, lors d'une fusillade aux circonstances et mobile encore indéterminés, a-t-on appris dimanche de sources policière et judiciaire.La fusillade est survenue vers 23h00 dans le quartier des Aubiers, qui avait été le théâtre d'incidents lors de la nuit de la Saint-Sylvestre. Un adolescent de 16 ans est décédé peu après son transfert à l'hôpital, deux autres ont été hospitalisés, l'un d'entre eux grièvement atteint, sans que ses jours soient en danger. (Belga)

