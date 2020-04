Boris Johnson appelle les Britanniques à continuer à respecter le confinement

La courbe de l'épidémie de coronavirus "commence à s'inverser" au Royaume-Uni mais les Britanniques doivent continuer à respecter les mesures de confinement pour éviter une recrudescence, a déclaré le Premier ministre Boris Johnson lundi lors de sa première allocution depuis sa guérison du coronavirus."Nous commençons maintenant à inverser la tendance", a déclaré, devant le 10 Downing Street, le dirigeant conservateur de 55 ans, qui est sous pression pour dévoiler sa stratégie sur l'évolution du confinement, en place depuis plus d'un mois. Le gouvernement souhaite réduire le nombre de décès et d'infections, protéger les services de santé, étendre les programmes de test Covid-19 et garantir un approvisionnement en équipement de protection individuelle pour le personnel de santé, avant de passer à une "deuxième phase" de réponse à la pandémie, a-t-il ajouté. L'exécutif "commencera ensuite progressivement à affiner les restrictions économiques et sociales et à lancer un par un les moteurs de l'économie britannique", a déclaré M. Johnson. "Et dans ce processus, des décisions difficiles devront être prises et nous ne pouvons tout simplement pas préciser à quelle vitesse ou avec quelle lenteur ni même quand ces changements seront effectués." (Belga)