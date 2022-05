Boucles de l'Aulne - Victoire pour le Norvégien Andersen, Stan Dewulf 3e

Le Norvégien Idar Andersen (Uno-X) a remporté dimanche les Boucles de l'Aulne (1.1), 11e manche de la Coupe de France de cyclisme sur route. Vainqueur en solitaire, Andersen, 23 ans, a enlevé sa première victoire chez les professionnels. L'Espagnol Jesus Herrada (Cofidis) et Stan Dewulf (AG2R Citroën) ont complété le podium, à 27 secondes du vainqueur du jour. Sander Armée (Cofidis) a pris la 7e place.Andersen a su dompter un parcours sélectif et accidenté. Ses compagnons de fuite n'ont pas su répondre à son attaque placée à l'entame des 20 dernières bornes de la course. Le Norvégien succède au palmarès à Dewulf, vainqueur en 2021. La 12e manche de la Coupe de France se tiendra le 31 mai à l'occasion de la 2e édition du Mercan'Tour Classic Alpes-Maritimes, remporté en 2021 par le Français Guillaume Martin. (Belga)