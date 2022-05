Boucles de la Mayenne - 3e étape: classement

Classements à l'issue de la 3e étape des Boucles de la Mayenne (2.Pro) disputée samedi sur 189 km entre Saint-Berthevin et Château-Gontier:Etape 1. Amaury Capiot (Fra/Team Arkéa Samsic) les 189 km en 4h06:48 2. Kristoffer Halvorsen (Nor) 3. Juan José Lobato (Esp) 4. Orluis Aular (Ven); 5. Emmanuel Morin (Fra); 6. Bram Welten (P-B); 7. Antonio Angulo (Esp); 8. Jason Tesson (Fra); 9. Juan Sebastian Molano (Col); 10. Thomas Boudat (Fra); 11. Alex Aranburu (Esp); 12. Ivan Garcia Cortina (Esp); 13. Cyril Barthe (Fra); 14. Julien Simon (Fra); 15. Romain Cardis (Fra); 16. Vinicius Rangel Costa (Bré); 17. Idar Andersen (Nor); 18. Benjamin Thomas (Fra); 19. Jake Stewart (G-B); 20. Francisco Galvan (Esp)... 22. Milan Fretin; 24. Ward Vanhoof; 30. Julian Mertens; 31. Greg Van Avermaet; 33. Lindsay De Vylder; 48. Dimitri Peyskens; 71. Gijs Van Hoecke 0:23; 88. Alex Colman 0:48; 101. Gilles De Wilde 2:58; 110. Arjen Livyns 9:20; 112. Rémy Mertz 10:22 Général: 1. Benjamin Thomas (Fra/Cofidis) en 12h30:13 2. Benoît Cosnefroy (Fra) à 0:03 3. Alex Aranburu (Esp) 0:06 4. Julien Simon (Fra) 0:10; 5. Marco Tizza (Ita); 6. Finn Fisher-Black (NZl); 7. Jake Stewart (G-B) 0:12; 8. Romain Hardy (Fra) 0:14; 9. Idar Andersen (Nor) 0:16; 10. Anthony Turgis (Fra) 0:20; 11. Greg Van Avermaet 0:21; 12. Francisco Galvan (Esp) 0:23; 13. Julian Mertens; 14. Lewis Askey (G-B); 15. Mathieu Burgaudeau (Fra); 16. Eddy Finé (Fra); 17. Morné Van Niekerk (AfS); 18. Thibault Ferasse (Fra); 19. Axel Mariault (Fra); 20. Ander Okamika (Esp) ... 22. Amaury Capiot 0:37; 24. Dimitri Peyskens 0:51; 30. Ward Vanhoof 0:53; 52. Alex Colman 2:21; 68. Milan Fretin 8:20; 80. Lindsay De Vylder 10:10; 85. Arjen Livyns 10:53; 89. Rémy Mertz 12:03; 94. Gilles De Wilde 13:13; 95. Gijs Van Hoecke 13:24 (Belga)

