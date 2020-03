Bourse de Bruxelles - Aedifica devient membre du Bel20

Aedifica, société spécialisée dans les investissements en immobilier de santé européen, remplacera lundi l'entreprise de produits d'hygiène Ontex au Bel20. Avec cette entrée, trois sociétés immobilières (dont Cofinimmo et WDP) font dorénavant partie de l'indice boursier bruxellois.Aedifica est spécialisée dans le logement des seniors nécessitant des soins. L'entreprise, qui a pour CEO Stefaan Gielens, est cotée sur Euronext Brussels depuis 2006 ainsi que sur Euronext Amsterdam depuis novembre de l'année dernière. La nouvelle venue au Bel20 est active en Belgique, en Allemagne, aux Pays-Bas, au Royaume-Uni, en Finlande et en Suède. En novembre, elle a lancé une offre publique d'achat sur son homologue finlandais Hoivatilat, propriétaire de 127 établissements de soins en Finlande et impliquée dans 55 projets en développement en Finlande et en Suède. En décembre 2018, la société belge a par ailleurs déboursé un demi-milliard d'euros pour l'acquisition de 93 maisons de repos au Royaume-Uni. En quinze ans d'existence, le groupe s'est constitué un portefeuille immobilier de plus de 440 sites d'une valeur de plus de 3 milliards d'euros. En tenant compte de l'ensemble des projets de développement, le portefeuille s'élèvera à terme à 3,7 milliards d'euros. (Belga)

© 2020 Belga. Tous droits de reproduction et de représentation réservés. Toutes les informations reproduites dans cette rubrique (dépêches, photos, logos) sont protégées par des droits de propriété intellectuelle détenus par Belga. Par conséquent, aucune de ces informations ne peut être reproduite, modifiée, rediffusée, traduite, exploitée commercialement ou réutilisée de quelque manière que ce soit sans l'accord préalable écrit de Belga.