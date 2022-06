Bourse de Bruxelles - Le BEL 20 est repassé au-dessus des3.900 points

Hésitant lundi après l'ouverture, l'indice BEL 20 devait repartir à la hausse dans l'après-midi à l'instar de ses voisins européens dont il restait toutefois à la traine. Avec 14 de ses éléments dans le vert il gagnait finalement 0,98% à 3.919,37 points,KBC (59,40) et Sofina (222,00) étaient en tête avec des gains de 2,91 et 2,78% devant Ageas (44,14) qui gagnait 2,27%, AB InBev (52,57) s'appréciant de 1,35%. VGP (190,00) chutait par contre de 3,46% tandis que D'Ieteren (156,30) et Elia (150,70) abandonnaient 1,14 et 0,79%. Négociations de fusion closes, Aperam (39,18) terminait 1,16% plus bas que vendredi tandis que Umicore (41,47) gagnait 1,32%. Solvay (93,46) et UCB (81,26) étaient positives de 0,15 et 0,07% alors que arGEN-X (300,10) et Galapagos (52,92) progressaient de 1,69 et 0,95%. Azelis (24,42) et EVS (21,40) avaient porté leurs gains à 2,9 et 3,1%, Melexis (79,95) et Ontex (7,57) ramenant les leurs à 1,1 et 1,9% alors que Unifiedpost (4,26) plongeait de 7,1% à l'inverse de Bpost (6,05) positive de 3,1%. Oxurion (0,59) et Nyxoah (12,30) plongeaient enfin de 7,8 et 7,5%, Mithra (7,43) et Onward Medical (5,95) perdant 2,4 et 2,3% alors que Bone Therapeutics (0,29) et Acacia Pharma (0,87) s'appréciaient de 2,8 et 1,8%. Vers 16H30, l'euro s'inscrivait à 1,0701 USD, contre 1,0745 dans la matinée et 1,0735 vendredi. L'once d'or cédait 14,05 dollars à 1.847,00 dollars et le lingot se négociait autour de 55.490 euros, en recul de 245 euros. (Belga)

© 2022 Belga. Tous droits de reproduction et de représentation réservés. Toutes les informations reproduites dans cette rubrique (dépêches, photos, logos) sont protégées par des droits de propriété intellectuelle détenus par Belga. Par conséquent, aucune de ces informations ne peut être reproduite, modifiée, rediffusée, traduite, exploitée commercialement ou réutilisée de quelque manière que ce soit sans l'accord préalable écrit de Belga.