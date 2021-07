Bourse de Bruxelles - Le BEL 20 est repassé de justesse au-dessus des 4.200 points

Franchement à la hausse mercredi matin, le BEL 20 et ses voisins européens devaient amplifier leurs gains grâce aux nouveaux encouragements de Wall Street, en hausse à l'ouverture. Notre indice de référence regagnait finalement 1,96 pc à 4.200,05 points avec tous ses éléments dans le vert à l'exception de Telenet (32,34) et Elia (92,70) qui cédaient 0,55 et 0,05 pc. Il était par contre soutenu par ses poids-lourds KBC (66,46) et AB InBev (58,04) qui gagnaient 4,20 et 2,54 pc, Melexis (85,10) et arGEN-X (267,70) étant positives de 3,28 et 2,88 pc. Solvay (110,30) et UCB (89,44) progressaient de 1,52 et 0,90 pc, Galapagos (51,16) de 1,35 pc, Ackermans (142,60) et Sofina (385,20) de 1,49 et 1,21 pc. Proximus (16,99) s'appréciait de 1,65 pc, Orange Belgium (19,38) gagnant par ailleurs 0,10 pc tandis que Bpost (9,90) cédait 1,15 pc.Hors indice, KBC Ancora (36,64) et Barco (20,98) rebondissaient de 4,4 et 4,3 pc, Kinepolis (45,20) et D'Ieteren (132,00) de 3,6 et 3,7 pc, Euronav (7,26) et Econocom (3,30) de 3,6 et 3,4 pc. Shurgard (44,05) et Akka Tech. (22,28) repartaient de même de 3 et 3,2 pc à la hausse, Deceuninck (3,48) rebondissant de 4,2 pc tandis que Tessenderlo (34,90) cédait 1,3 pc. MDxHealth (1,37) et Acacia Pharma (2,35) étaient enfin positives de 5 et 3,5 pc, Celyad (3,74) et IBA (16,22) récupérant 2,8 pc chacune. Vers 16H30, l'euro s'inscrivait à 1,1794 USD, contre 1,1784 dans la matinée et 1,1781 la veille. L'once d'or cédait 16,70 dollars à 1.804,65 dollars et le lingot se négociait autour de 49.225 euros, en recul de 510 euros. (Belga)

