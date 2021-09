Bourse de Bruxelles - Une troisième et belle progression du Bel 20

Après avoir gagné jusqu'à 1,19% jeudi matin, l'indice Bel 20 devait subir de légers dégagements et confirmer une avance de 0,79% à 4.172,31 points. Encore entièrement en hausse à quelques minutes de la clôture, il devait voir Galapagos (46,00) repasser de justesse de 0,02% dans le rouge, AB InBev (49,99) ayant fait de même avant de terminer 0,01% plus haut. La plus forte hausse revenait à Melexis (100,60) avec un regain de 2,24%, Cofinimmo (137,60) et GBL (97,58) suivant avec des mieux de 1,93% et 1,75%. KBC (72,16) et Ageas (39,85) étaient positives de 0,92% et 0,71%, Sofina (354,60) et Ackermans (151,10) s'appréciant de 0,80% et 1,00%. Aedifica (115,90) et WDP (38,50) s'appréciaient de 0,96% et 0,89%, Umicore (50,12) et Aperam (49,34) de 1,73% et 1,17%. Solvay (106,50) et UCB (95,28) valaient 0,38% et 0,04% de plus que la veille, arGEN-X (270,00) regagnant 0,30%. Proximus (17,15) et Telenet (32,42) avaient porté leurs gains à 1,30% et 1,19%, Orange Belgium (19,30) perdant par ailleurs 1,23% tandis que Bpost (7,80) remontait de 0,58%.Hors indice, Econocom (3,40) se distinguait par un bond de 4%, Exmar (3,86) et Euronav (7,68) progressant de 2,6% et 1,9%, Deceuninck (3,74) et Recticel (14,84) de 3,3% et 2,9%. Shurgard (48,55) et Balta (2,91) étaient en hausse de 3,3% et 3,2%, Lotus Bakeries (5.910,00) s'appréciant de 2,4% et Kinepolis (55,95) de 1,4%. Biocartis (3,89) et Nyxoah (25,75) valaient enfin 4,7% et 3,4% de plus que la veille, Mithra (18,50) gagnant 2,2% alors que MDxHealth (1,23) et Bone Therapeutics (1,52) reculaient de 1,6% et 1,4% en compagnie de Oxurion (1,84), négative de 2,4%. Vers 16h30, l'euro s'inscrivait à 1,1747 USD, contre 1,1727 dans la matinée et 1,1739 la veille. L'once d'or cédait 25,60 dollars à 1.752,35 dollars et le lingot se négociait autour de 47.990 euros, en baisse de 735 euros. (Belga)

