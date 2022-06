Boxe: la revanche Usyk-Joshua programmée le 20 août en Arabie Saoudite

La revanche entre le champion WBA/IBF/WBO/IBO des lourds, l'Ukrainien Oleksandr Usyk, et le Britannique Anthony Joshua aura lieu à Djeddah, en Arabie saoudite, le 20 août, ont annoncé leurs promoteurs dimanche."Le champion Oleksandr Usyk mettra ses titres mondiaux IBF, WBA, WBO et IBO en jeu contre Anthony Joshua dans la ville côtière de Jeddah, au Royaume d'Arabie saoudite, le samedi 20 août", indique un communiqué publié par les promoteurs Matchroom Boxing. Usyk, 35 ans, avait conquis les ceintures de trois fédérations (IBF, WBA et WBO) en septembre dernier, en battant le tenant Joshua, 32 ans, aux points à l'unanimité. Le Britannique avait immédiatement demandé une revanche. (Belga)