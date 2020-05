Bpost adapte ses services pour le week-end de l'Ascension, les banques seront fermées

Bpost adapte ses services ce vendredi 22 mai, lendemain du jour férié de l'Ascension. Le courrier ne sera pas distribué, contrairement aux colis, journaux et magazines. Les bureaux de poste resteront par contre accessibles. Les banques ferment quant à elles de jeudi à dimanche.La distribution du courrier ne sera pas assurée jeudi, jour férié légal. Les journaux, périodiques, lettres et colis ne seront pas non plus distribués. Tous les bureaux de poste seront fermés. Les points poste et les points colis, anciens points Kariboo, suivront par contre les heures d'ouverture des magasins où ils sont établis. Les distributeurs de colis restent opérationnels. Vendredi, les colis, journaux et périodiques seront distribués normalement. Ce ne sera pas le cas du courrier classique, à l'exception des avis de décès. Les bureaux de poste, points poste et points colis seront ouverts selon les horaires normaux. Samedi, les journaux et colis seront distribués comme d'habitude. Les bureaux de poste, les points poste et points colis seront accessibles. Les banques resteront quant à elles fermées. En raison de la crise sanitaire du Covid-19, les clients ne peuvent actuellement s'y rendre que sur rendez-vous. Les virements effectués pendant le long week-end ne seront pas traités avant lundi, sauf virements instantanés, mais ils peuvent être encodés en ligne. (Belga)