bpost prévoit de réduire ses émissions de CO2 de 60% en neuf ans

Bpost veut réduire ses émissions de CO2 de 60% sur une période de neuf ans, en livrant notamment les colis destinés aux particuliers avec des véhicules électriques et en isolant les bureaux de poste de manière optimale. La ministre en charge des Entreprises publiques, Petra De Sutter (Groen), avec laquelle l'entreprise postale a conclu une "charte de durabilité", envisage également de lier les primes des top managers aux objectifs climatiques, annonce-t-elle mardi, peu avant la présentation de sa note de politique générale au parlement.En 2019, juste avant la crise sanitaire, "les émissions de CO2 des camionnettes de livraison de bpost et du chauffage, entre autres, se sont élevées à 76 kilotonnes. Si aucune mesure n'est prise, nos experts ont calculé que ces émissions augmenteraient d'au moins 35% d'ici 2030", indique la ministre dans un communiqué. Elle pointe en parallèle la forte croissance des livraisons de colis postaux. "En 2010, tous les opérateurs postaux, et donc pas uniquement bpost, ont livré 72 millions de colis dans notre pays. Dix ans plus tard, ce chiffre s'élève à environ 336 millions". "Actuellement, bpost compte 18.000 véhicules en Belgique. À l'horizon 2030, ils rouleront tous à l'électricité verte", assure la ministre écologiste. Petra De Sutter envisage par ailleurs d'ajouter un critère de durabilité dans le calcul des primes des top managers. "J'entrevois la possibilité d'établir un lien entre les objectifs écologiques concrets et les primes accordées à l'ensemble du Comité de direction de bpost", précise-t-elle. "La plupart des top managers des grandes entreprises reçoivent une rémunération de base et une prime pour les performances à court et à long terme. Chez bpost, le montant de cette prime dépendra en partie des engagements tenus en matière de durabilité écologique à partir de 2022", conclut la ministre, en discussion avec bpost sur le pourcentage de cette contribution dans le calcul de la prime. (Belga)