bpost suspend ses envois de lettres et colis vers la Chine

Bpost se voit "contrainte" d'annoncer la suspension de ses envois de lettres et colis vers la Chine à partir de ce samedi 15 février 2020 en raison du nombre de plus en plus élevé d'annulations de vols vers la Chine, indique-t-elle samedi matin."Nous demandons à nos clients de ne plus apporter momentanément leurs lettres et colis à destination de la Chine dans les bureaux de poste et points poste", précise l'entreprise publique. bpost suit la situation de manière continue et informera ses clients dès qu'une reprise des envois pourra être mise en place. (Belga)