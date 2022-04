Brandon McNulty renonce au Tour de Romandie en raison de problèmes respiratoires

L'Américain Brandon McNulty renonce à poursuivre le Tour de Romandie (WorldTour). Le coureur de l'UAE Team Emirates souffre de problèmes respiratoires, a confirmé son équipe cycliste samedi matin.McNulty, 24 ans, occupait la 8e place au classement général après la 3e étape à 25 secondes du leader, l'Australien Rohan Dennis (Jumbo-Visma). Samedi, l'étape-reine de cette 75e édition du Tour de Romandie doit se disputer entre Aigle et Zinal au long d'un parcours de 180 km qui comprend cinq ascensions de 1re catégorie et une autre de 2e catégorie et qui arrive au sommet à Zinal dans le Val d'Anniviers. (Belga)