Braquage au Night&Day de Hannut

Un magasin Night&Day situé dans le centre de Hannut a été braqué vers 19h00 ce jeudi, a indiqué le parquet de Liège.Un individu, encagoulé et ganté, s'est introduit dans le magasin et a braqué l'employé avec une arme dont on ignore la nature. L'individu a ensuite emporté le contenu de la caisse et des cigarettes. Le préjudice est estimé à 500 euros. Il n'y a pas eu de blessé. Le braqueur a pris la fuite. (Belga)

