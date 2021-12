Brazzaville et Kinshasa signent un accord de coopération énergétique

Le potentiel est grand mais l'électricité manque... Pour augmenter sa production, Brazzaville et Kinshasa ont conclu lundi un accord en vue de réaliser un grand projet énergétique entre les deux pays, a constaté un journaliste de l'AFP.L'accord vise à concrétiser le projet dénommé "Boucle de l'amitié énergétique" entre le Congo-Brazzaville et la République démocratique du Congo (RDC), selon les termes redus publics. "Une première phase consistera à renforcer les capacités de transport des lignes entre la Centrale électrique du Congo de Pointe-Noire (sur l'océan Atlantique) et la Centrale hydroélectrique d'Inga (sur le fleuve Congo) en RDC via Brazzaville", précise le document. Suivront "plusieurs phases d'augmentation de capacité de production d'énergie électrique et de construction de lignes de transport associées", indique encore le protocole d'accord, signé en présence des présidents des deux Congo, Denis Sassou Nguesso (Congo-Brazzaville) et Antoine Félix Tshisekedi Tshilombo (RDC). La capacité de production de la Centrale électrique du Congo (à Pointe-Noire) devrait alors passer de 484 à 750 mégawatts, puis 1.000 mégawatts grâce au gaz produit par la société italienne Eni. Malgré les investissements consentis dans le secteur et l'augmentation ces 20 dernières années de la puissance installée, passée de 89 à plus de 800 mégawatts, les coupures et les "délestages" (interruptions de distribution) sont quotidiens à Brazzaville et Pointe-Noire. Même constat en RDC, qui cherche elle aussi des solutions. Selon les signataires, la boucle alimentera plusieurs lignes à haute et très haute tension destinées à fournir de l'énergie, notamment aux industries minières en RDC, singulièrement dans le Katanga (sud-est de cet immense pays). L'accord a été conclu pour une durée indéterminée et devra faire l'objet d'une évaluation tous les cinq ans. Mais aucune indication n'a été donnée sur le coût de financement du projet. Dans une déclaration conjointe, les présidents des deux Congo ont invité les autres pays de la sous-région à se joindre à ce "projet intégrateur", dans un appel adressé notamment à l'Afrique du Sud. (Belga)

