Brésil: 22% de hausse de la déforestation en Amazonie en un an

La déforestation en Amazonie brésilienne a augmenté de près de 22% entre août 2020 et juillet 2021, par rapport à la période précédente, établissant un record au cours des 15 dernières années, selon une estimation officielle publiée jeudi.L'exploitation forestière dans la plus grande forêt tropicale du monde s'est étendue sur 13.235 km2 au cours de la période 2020-2021, la valeur la plus élevée depuis 2005-2006 (14.286 km2), selon les données du système de surveillance de la déforestation PRODES, de l'Institut national de recherche spatiale (INPE) du Brésil. Il s'agit de la troisième augmentation annuelle sous le gouvernement de Jair Bolsonaro, qui fait l'objet de critiques internationales pour avoir affaibli la surveillance du biome (écosystème) amazonien et défendu les activités extractives dans les zones protégées. Ces chiffres représentent "un défi pour nous et nous devrons être plus fermes face aux délits environnementaux", a reconnu le ministre brésilien de l'Environnement Joaquim Leite lors d'une conférence de presse à Brasilia peu après la publication du document. Il a toutefois affirmé que ces données "ne reflètent pas exactement la réalité des derniers mois". Le gouvernement brésilien dit avoir intensifié ses efforts pour lutter contre la déforestation illégale par une présence accrue de militaires sur le terrain. Entre août 2019 et juillet 2020, la surface déboisée s'était élevée à 10.851 km2. Lors de la COP26 sur le climat, le Brésil s'est engagé à avancer de deux ans, de 2030 à 2028, la date limite pour éliminer la déforestation illégale sur son territoire, qui abrite 60% de l'Amazonie. (Belga)