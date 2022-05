Brésil: Bolsonaro limoge le président de Petrobras après seulement 40 jours

Le président brésilien Jair Bolsonaro a limogé lundi le patron du géant pétrolier Petrobras, José Mauro Coelho, nommé il y a seulement 40 jours, a annoncé le ministère des Mines et de l'Energie.M. Bolsonaro, qui compte briguer un deuxième mandat aux élections d'octobre prochain, est sous pression en raison de l'inflation liée à la hausse des prix des carburants. José Mauro Coelho était le troisième président de Petrobras en un peu plus d'un an. (Belga)

