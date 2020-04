Brésil: Bolsonaro limoge son ministre de la Santé en pleine crise du coronavirus

Le populaire ministre de la Santé du Brésil, Luiz Henrique Mandetta, a annoncé jeudi qu'il avait été limogé par le président Jair Bolsonaro, avec qui il était en désaccord total sur la lutte contre le nouveau coronavirus."Le président Jair Bolsonaro vient de m'annoncer que j'étais démis de mes fonctions de ministre de la Santé", a tweeté M. Mandetta à l'issue d'une rencontre avec le chef de l'Etat au palais présidentiel de Planalto, à Brasilia. Le ministre a toujours préconisé le confinement pour tenter d'endiguer la pandémie, tandis que le président n'a cessé de minimiser l'impact du virus et de remettre en cause les règles de distanciation sociale. Cette annonce était attendue depuis plusieurs jours, tant les affrontements entre le président et le ministre étaient nombreux et leurs visions semblaient incompatibles. Peu après cette annonce, des concerts de casseroles ont retenti dans plusieurs villes brésiliennes en signe de protestation. Son successeur est l'oncologue Nelson Teich, qui a rencontré Jair Bolsonaro jeudi matin, ont affirmé plusieurs médias. Il avait déjà été pressenti pour ce portefeuille après l'élection, en octobre 2018, de Jair Bolsonaro, mais Luiz Henrique Mandetta lui avait été préféré, notamment en raison de ses soutiens politiques au Parlement. Soutenu par l'Association Médicale du Brésil (AMB), M. Teich, à l'instar de son prédécesseur, considère que le confinement est le meilleur moyen d'endiguer la pandémie. Dans un article récemment paru, il a déploré "la polarisation entre les questions sanitaires et économiques". Le dernier bilan officiel au Brésil, un pays de 210 millions d'habitants, fait état de 30.425 cas de Covid-19, dont 1.924 mortels. (Belga)

© 2020 Belga. Tous droits de reproduction et de représentation réservés. Toutes les informations reproduites dans cette rubrique (dépêches, photos, logos) sont protégées par des droits de propriété intellectuelle détenus par Belga. Par conséquent, aucune de ces informations ne peut être reproduite, modifiée, rediffusée, traduite, exploitée commercialement ou réutilisée de quelque manière que ce soit sans l'accord préalable écrit de Belga.