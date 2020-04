Brésil: Bolsonaro publie une fausse information de pénurie

Le président brésilien Jair Bolsonaro a critiqué à nouveau mercredi le confinement lié au coronavirus en partageant sur les réseaux sociaux une vidéo évoquant de manière erronée une pénurie alimentaire, avant de la retirer quelques heures plus tard.Le chef de l'État avait pourtant changé de ton lors d'une allocution télévisée mardi soir, après une première allocution qui avait provoqué un tollé la semaine dernière. Il a admis que ce qu'il qualifiait auparavant de "petite grippe" était "le plus grand défi" pour le Brésil. Sur la vidéo partagée mercredi sur les comptes Twitter et Facebook du président, on peut voir un homme se filmer en montrant le marché au gros de Belo Horizonte (sud-est) totalement vide. "Regardez, on appelle ça une pénurie (...) Vous critiquiez le discours du président en pensant que l'économie n'était pas si importante et qu'il fallait sauver des vies, regardez. La faim, ça tue aussi", déclare l'auteur de la vidéo, qui assure qu'elle date du 31 mars, mais sans préciser à quel moment elle a été filmée. Plusieurs médias locaux ont montré que les étals du marché en question étaient pleins mercredi matin, avec des camions arrivant régulièrement, chargés de denrées. De nombreuses associations représentant des supermarchés ont indiqué ces derniers jours que l'approvisionnement était assuré normalement, écartant tout risque de pénurie. Ces derniers jours, Twitter, Facebook et Instragram ont supprimé d'autres messages publiés sur les comptes officiels du président, considérant qu'ils véhiculaient une "désinformation" causant du tort à la population. Cela n'a pas été le cas de la vidéo de mercredi, restée visible trois heures sur Facebook et Twitter, avant d'être retirée. Elle était accompagnée d'un texte critiquant les mesures de confinement prises au niveau local par la plupart des États et municipalités du Brésil. "Ce n'est pas une mésentente entre le président et certains maires et gouverneurs. Ce sont des faits, une réalité qui doit être montrée. Après la destruction, ça ne sert à rien de montrer les coupables", peut-on lire sur le message. Mardi soir, M. Bolsonaro avait pourtant fait appel dans son allocution télévisée à une union sacrée "du Parlement, du judiciaire, des gouverneurs, des maires et de la société" dans un "pacte pour la préservation de la vie". Pour la première fois depuis le début de la crise, le président n'avait pas remis en cause ouvertement les mesures de confinement, même s'il avait redit qu'elles ne devaient pas nuire à l'économie. "Les effets collatéraux des mesures prises pour combattre le coronavirus ne peuvent pas être pire que la maladie elle-même", avait-il argué. La pandémie a fait plus de 200 morts au Brésil où un pic est attendu fin avril. (Belga)