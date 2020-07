Brésil: hospitalisation du cacique Raoni

Le cacique Raoni Metuktire, porte-parole emblématique de la cause indigène du Brésil, a été hospitalisé à plus de 90 ans pour un affaiblissement général, mais "son état est stable", a annoncé samedi à l'AFP l'ONG française Planète Amazone."Je vous confirme l'hospitalisation du cacique Raoni", a déclaré le président de l'ONG Gert-Peter Bruch. "Je vous confirme aussi qu'il n'a pas le Covid." Le cacique "a commencé à être malade il y a 15 jours, avec de la fièvre, des diarrhées et des vomissements" et était déshydraté. Alors que beaucoup d'indigènes ont été contaminés par le Covid-19 qui balaie le Brésil, "on a pensé au coronavirus", a ajouté le président de l'ONG qui a organisé des levées de fonds pour le peuple Kayapo du cacique. Mais "il a fait un test Covid négatif", a ajouté M. Bruch. Le vieux chef, connu dans le monde entier pour sa lutte infatigable pour les droits des peuples indigènes, a été évacué par avion jeudi de son village de Metuktire vers l'hôpital de Colider, une localité du Mato Grosso, dans le centre-ouest du Brésil. Le cacique au célèbre plateau labial "s'alimente normalement et a besoin de beaucoup de repos", selon M. Bruch. Le chef Raoni a apparemment été très affecté par le décès de sa femme Bekwyjka le 23 juin, d'une attaque cérébrale. Bekwyjka était son épouse depuis plus de 60 ans. (Belga)