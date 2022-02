Brésil: le bilan des pluies à Petropolis monte à 152 morts

Le bilan des inondations et glissements de terrain qui ont dévasté la ville brésilienne de Petropolis après des pluies torrentielles, s'établit désormais à 152 morts, ont annoncé dimanche les autorités.Secouristes en tenue orange et habitants à la recherche de leurs proches portés disparus continuent de creuser les amoncèlements de boue et de débris dans cette ville de 300.000 habitants du sud-est du pays. La police a ajouté que 165 personnes étaient toujours portées disparues depuis la tempête de mardi. Il est peu probable que des survivants soient désormais extraits des décombres, ont indiqué les autorités. Le nombre de disparus a baissé à mesure que des corps supplémentaires étaient identifiés et que des familles retrouvaient des proches en vie, selon la police, mais le bilan final, qui ne cesse de grimper, reste incertain. Jusqu'ici 124 corps ont été identifiés, dont ceux de 28 enfants. Le violent orage qui a touché mardi Petropolis, située à 60 km au nord de Rio de Janeiro, est la dernière en date d'une série meurtrière de précipitations ayant touché le Brésil, que les experts estiment aggravées par le changement climatique. Au cours des trois derniers mois, plus de 200 personnes ont péri dans des pluies torrentielles, principalement dans les Etats de Sao Paulo (sud-est) et Bahia (nord-est), ainsi qu'à Petropolis. Mardi, des pluies diluviennes ont transformé les rues de cette ville touristique en torrents de boue et provoqué des glissements de terrain. Petropolis, ancienne résidence d'été de la cour impériale du Brésil au XIXe siècle, a reçu davantage de pluie que la moyenne de tout un mois de février. (Belga)

