Brexit: Boris Johnson est à Bruxelles

Le Premier ministre britannique Boris Johnson est arrivé à Bruxelles mercredi soir, pour s'entretenir avec la présidente de la Commission européenne Ursula von der Leyen au sujet de l'accord que tentent d'arracher les deux parties sur leurs relations commerciales à partir de 2021.Boris Johnson s'est rendu à la résidence de l'ambassadeur britannique auprès de l'UE d'où il doit rejoindre Mme von der Leyen pour un dîner prévu à 20H00, en présence d'autres personnes dont les négociateurs Michel Barnier et David Frost. En fin d'après-midi, accompagnant une photo de son embarquement dans l'avion, le Premier ministre avait rappelé via Twitter qu'il estime qu'il est encore possible d'atteindre "un bon accord". "Mais que l'on s'accorde sur des arrangements commerciaux similaires à ceux avec l'Australie ou le Canada, le Royaume-Uni prospèrera en tant que nation indépendante", assure-t-il. Les dirigeants des 27 Etats membres seront rassemblés à Bruxelles jeudi et vendredi, et la Commission devrait les informer de la situation, mais sans que le sujet ne soit débattu à ce niveau-là. "Le Premier ministre va essayer ce soir d'insuffler un élan politique au processus", a expliqué la porte-parole de Boris Johnson Allegra Stratton. En cas de succès, David "Frost et les équipes de négociation reprendront leurs discussions dans les prochains jours", a-t-elle ajouté. (Belga)