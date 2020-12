Brexit - Brexit: décision d'ici dimanche sur l'avenir des négociations avec l'UE

Une décision devrait intervenir d'ici dimanche sur l'avenir des négociations avec l'Union européenne, ont indiqué des sources du gouvernement britannique à l'issue de la rencontre mercredi entre le Premier ministre Boris Johnson et la présidente de la Commission européenne Ursula von der Leyen.La rencontre a pris fin peu après 23H00 après plus de trois heures d'entretien pour tenter de relancer les négociations post-Brexit. La visite du Premier ministre britannique est considérée comme une dernière chance d'éviter un "no deal" à la fin de l'année, alors que les négociations sont dans l'impasse. (Belga)

