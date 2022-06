Brexit - City: gare à ne pas aller trop loin dans l'assouplissement des règles post-Brexit

S'il y a des opportunités à saisir pour assouplir les règles post-Brexit pour la finance britannique, gare à ne pas aller trop loin, prévient un rapport parlementaire publié jeudi, agitant le spectre de la crise financière de 2007-2008.La commission du Trésor "met en garde contre le danger que les leçons de la crise financière", qui avait conduit au renforcement de la régulation du secteur, "soient oubliées", a-t-elle indiqué dans un communiqué, alors que l'exécutif travaille à une réforme. "Bien qu'il existe de réelles opportunités d'améliorer la compétitivité grâce à une réforme de la réglementation, (cela) ne devrait pas devenir un objectif principal", selon la commission. Les députés mettent en garde contre "tout affaiblissement non approprié des strictes normes réglementaires du Royaume-Uni", qui pourrait notamment "réduire la résilience du système financier britannique et saper la confiance internationale". "Le secteur des services financiers est à un tournant" après la sortie du Royaume-Uni de l'UE, juge Mel Stride, président conservateur de la commission du Trésor, appelant aussi les régulateurs à promouvoir la croissance "non seulement du secteur (...) mais aussi de l'économie au sens large". "Etant donné que le Royaume-Uni a historiquement exercé une influence significative dans l'élaboration des réglementations de l'UE", le Brexit "ne devrait pas en soi être la cause de changements immédiats ou spectaculaires dans la réglementation des services financiers", rappelle en outre la commission dans son rapport.. Le gouvernement britannique a dit vouloir réformer sa réglementation financière pour "maintenir et renforcer la position du Royaume-Uni en tant que leader mondial des services financiers après avoir quitté l'UE", tout en conservant des normes "respectées internationalement". Londres a récemment lancé dans ce cadre une réforme de la réglementation des assurances, qui prévoit notamment d'assouplir les exigences en termes de fonds propres des entreprises du secteur. (Belga)

