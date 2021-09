Brexit - Feu vert du Parlement européen pour la réserve Brexit

Le Parlement européen a donné mercredi son feu vert définitif à la "Réserve d'ajustement au Brexit", une manne financière de 5 milliards (prix 2018) imaginée pour adoucir les effets de la sortie du Royaume-Uni de l'Union. En fin d'année, 1,6 milliard d'euros de préfinancement sera déjà disponible, le reste suivra en 2022, 2023 et 2025.La Belgique fera partie des principaux bénéficiaires, vu l'importance de ses échanges avec le Royaume-Uni. Elle devrait recevoir un peu plus de 350 millions d'euros, dont une certaine part sera réservée au secteur de la pêche. L'Irlande, voisin direct de l'ex-Etat membre, devrait toucher environ un milliard d'euros, les Pays-Bas environ 810 millions, la France environ 670 millions et l'Allemagne environ 590 millions. "Grâce aux critères clairs, les 5 milliards d'euros iront là où ils sont nécessaires. Nous nous sommes également assurés que la première partie de l'aide serait allouée dès la fin de cette année", a souligné le rapporteur, le Belge Pascal Arimont (CSP). (Belga)

