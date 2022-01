Brigitte Bardot explique pourquoi elle n'est pas vaccinée

Brigitte Bardot a indiqué qu'elle n'était toujours pas vaccinée contre la Covid-19.Il y a pile un an, le 6 janvier 2021, Brigitte Bardot se positionnait contre le vaccin contre le coronavirus. Ce dernier, qu'elle jugeait "inutile", n'était pour elle qu'une "course au pognon pour les laboratoires". Un an plus tard, ce jeudi 6 janvier 2022, l'ancienne actrice n'a visiblement pas changé d'avis. Dans un entretien pour Gala, elle a en effet indiqué ne pas être vaccinée contre la Covid-19. Mais elle a cette fois évoqué une autre raison. "Ah non, je suis allergique à tous les produits chimiques ! Même quand j'ai voyagé en Afrique, j'ai refusé de le faire contre la fièvre jaune. Mon médecin de l'époque m'avait rédigé un faux certificat. Je suis partie et revenue en pleine forme", a-t-elle déclaré, sans préciser la date de son voyage. À 87 ans, Brigitte Bardot se sent en tout cas toujours en bonne santé. "Bien sûr, j'ai 87 ans, mais je vous jure que je n'ai pas l'air de les avoir. Je n'ai pas les cheveux blancs, je suis très mince". Avant de concéder qu'elle n'est pas éternelle. "La mort, faudra bien y passer un jour. C'est comme la vieillesse, on ne peut pas y échapper". (Belga)