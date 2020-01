Bruno Godeau quitte Mouscron pour La Gantoise, où il s'est engagé jusqu'en 2023, a annoncé mardi le club gantois.Formé à Anderlecht, Godeau, 27 ans, a d'abord été prêté à Zulte Waregem avant d'y être transféré en 2013. Le défenseur a ensuite été prêté à Westerlo durant la saison 2014-2015 puis a rejoint Ostende en 2016. Un an plus tard, il signait à Mouscron. Avec les 'Hurlus', Godeau a disputé 85 rencontres, toutes compétitions confondues, pour 3 buts. "Godeau est un défenseur central gaucher discipliné, avec un bon jeu de position et une bonne puissance dans les duels", a expliqué Peter Verbeke, le directeur sportif. "Sa grande expérience dans le championnat belge est également un atout important. En termes de mentalité, Bruno correspond parfaitement à notre vestiaire: avide d'apprendre, intelligent, toujours au service du collectif." (Belga)