Brussels Cycling Classic - Nacer Bouhanni, 3e, chute après l'arrivée: "la zone d'arrivée était très dangereuse"

Si Tim Merlier (Alpecin-Fenix) a remporté la 100e édition de la Brussels Cycling Classic (ancien Paris-Bruxelles) dimanche sous la pluie, l'arrivée a aussi été marquée par les grosses chutes de l'Italien Davide Ballerini (Deceuninck-Quick Step) et du Français Nacer Bouhanni (Arkéa-Samsic), respectivement 2e et 3e. Les deux sprinteurs sont tombés juste après avoir coupé la ligne."La ligne d'arrivée était placée juste avant un virage", a expliqué Bouhanni. "Et il y avait encore une ligne blanche dans la courbe. Après le sprint, nous devions tourner vers la gauche et avec la pluie, la route était glissante, j'ai perdu le contrôle. Cette zone d'arrivée était vraiment dangereuse et j'étais à pleine vitesse quand j'ai chuté". Le coureur, qui ajoute avoir eu quelques problèmes de respiration, passera des examens supplémentaires demain/lundi. (Belga)