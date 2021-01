Bruxelles démarrera la vaccination du personnel des maisons de repos une semaine plus tôt

Le personnel des maisons de repos et de soins (MRS) de la Région de Bruxelles-Capitale sera vacciné une semaine plus tôt que prévu, indique jeudi Iriscare, l'organisme bruxellois de protection sociale.A partir du 18 janvier, les membres du personnel des MRS pourront recevoir la première dose du vaccin Pfizer-BioNTech en même temps que les résidents, précise Iriscare. Pour ceux dont les résidents ont déjà reçu la première injection, ils seront vaccinés au cours de la semaine du 25 janvier, lorsque les seniors recevront, eux, leur deuxième dose. La stratégie de vaccination peut être accélérée dans tout le pays après que Pfizer eut confirmé le calendrier des livraisons de vaccins d'ici la fin mars. La Conférence interministérielle de la Santé a décidé mercredi que le personnel des maisons de repos pourrait déjà être vacciné en janvier. Au départ, la vaccination des membres et du personnel des MRS devait s'étaler sur les mois de janvier et février. Pour faciliter la vaccination, Iriscare précise encore avoir fourni du matériel aux MRS, tels que des "bassins réniformes et des champs stériles, sparadraps, seringues, aiguilles et thermomètres". (Belga)