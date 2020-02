Bruxelles lance un appel à projets pour lutter contre la discrimination à l'embauche

Le ministre bruxellois de l'Emploi, Bernard Clerfayt (DéFI), a lancé mardi un appel à projets d'un montant de 750.000 euros pour promouvoir la diversité et offrir à tous les habitants de la capitale, à compétences égales, les mêmes chances d'accéder à l'emploi.Le ministre a rappelé à cette occasion qu'en Région bruxelloise, tout le monde n'avait pas les mêmes chances d'accéder à l'emploi. Une récente étude d'Actiris indique que 69% des personnes qui signalent une discrimination à l'embauche sont des femmes. Le monitoring socioéconomique réalisé par view.brussels démontre en outre qu'à compétence égale, le taux d'emploi varie fortement en fonction de l'origine de la personne. La présente édition de l'appel à projets créditée d'un montant de 750.000 euros se concentre sur la thématique de l'"intersectionnalité", terme qui désigne des situations à discriminations multiples, par exemple être une femme, mère de famille et d'origine étrangère. "La diversité en entreprise, ce n'est pas devenu la norme. Le monde économique succombe encore, souvent de manière inconsciente, à la tentation du rejet de la différence. La diversité nécessite donc du travail mais c'est essentiel pour encourager les talents et donner les mêmes chances à chacun, a commenté le ministre Clerfayt. Les porteurs de projets ont jusqu'au 30 mars pour déposer leur dossier. Toutes les infos sont disponibles sur le site de Bruxelles Economie Emploi. (Belga)