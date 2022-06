Bruxelles: le permis pour le réaménagement complet du boulevard A. Max a été délivré

La Région bruxelloise a délivré le permis en vue du réaménagement complet du boulevard Adolphe Max et des rues environnantes pour y constituer "un ensemble attrayant avec le piétonnier du centre-ville", ont annoncé mercredi les autorités régionales et de la Ville de Bruxelles.Le trafic automobile y sera sensiblement limité. La création du piétonnier entre la place Fontainas et la place De Brouckère a servi de catalyseur à de nombreux autres projets de rénovation dans le centre de Bruxelles (e.a. aménagement de pistes cyclables le long de la Petite Ceinture, réaménagement des rues du Marché au Charbon et Jardin des Olives, de la rue Sainte-Catherine et de ses environs, de l'avenue de Stalingrad, lorsque les travaux du métro 3 y seront terminés). De nombreux bâtiments ont également été ou sont en train d'être rénovés: la Bourse, la Multitower sur la place De Brouckère et le Théâtre des Variété. La Région bruxelloise a désormais délivré un permis d'urbanisme à la Ville de Bruxelles pour le réaménagement complet du boulevard Adolphe Max, qui relie la place De Brouckère à la place Rogier, et des rues attenantes (de Malines, de la Fiancée, du Finistère, du Pont Neuf et Saint-Pierre). La conception utilisée pour le piétonnier sera transposée dans le projet. La configuration actuelle du boulevard date de 1976. Cette artère a été aménagée en prévoyant beaucoup d'espace pour le trafic de transit et les parkings. Le boulevard sera aménagé sur un seul niveau de façade à façade. Le style du mobilier urbain du piétonnier sera maintenu. La place de la voiture sera réduite, de nombreux nouveaux arbres seront plantés et de larges trottoirs en pierre bleue seront aménagés. Le boulevard deviendra ainsi un maillon important de la liaison douce entre le nord et le sud de la capitale. (Belga)