Bruxelles: le pont Sainctelette fermé jusqu'à nouvel ordre

À la suite de l'incendie électrique qui s'est déclenché vendredi après-midi sous le pont Sainctelette à Bruxelles, celui-ci est endommagé et restera fermé jusqu'à nouvel ordre pour raisons de sécurité, indique samedi matin Bruxelles Mobilité. Un itinéraire de déviation a été mis en place pour le trafic riverain en surface ainsi que pour les poids-lourds.Vendredi après-midi, un court-circuit dans les gaines de câbles électriques passant par le pont Sainctelette a provoqué un incendie de l'infrastructure. "La traversée du canal au carrefour Sainctelette s'effectue via deux ouvrages indépendants: le pont direction Basilique (nord) et le pont direction Midi (sud). C'est le pont direction Basilique qui a été touché par l'incendie et est fermé, l'autre pont, direction Midi, reste ouvert", précise Bruxelles Mobilité. Concrètement, le trafic de transit doit emprunter le tunnel Léopold II, la circulation s'effectue de manière normale en souterrain dans les deux directions, vers Basilique et vers Midi. Pour le trafic riverain en surface, le pont Sainctelette direction Basilique est complètement fermé. Une déviation locale est mise en place via le quai de Willebroeck, la place des Armateurs et l'avenue du Port. Le pont direction Midi est quant à lui ouvert. Les cyclistes et piétons qui circulent vers Basilique sont invités à traverser et emprunter ce pont sud pour poursuivre leur trajet. Les poids-lourds ne pouvant circuler dans le tunnel, la circulation de tous les +3,5T vers Basilique est déviée en surface par les axes suivants: quai de Willebroeck, Jules de Trooz et avenue de la Reine direction Laeken. La fermeture du pont affecte également fortement la circulation de la ligne de tram 51, qui est interrompue entre Porte de Ninove et Belgica. Le tram est donc dévié depuis la Porte de Ninove vers la Gare de l'Ouest pour permettre aux voyageurs de prendre le métro entre Gare de l'Ouest et Belgica et ainsi poursuivre leur trajet. Plusieurs lignes de bus De Lijn sont également impactées et déviées localement. Bruxelles Mobilité étudie actuellement la stabilité du pont. L'agence bruxelloise devrait communiquer dimanche 16 mai sur le planning des réparations et les différents scénarios envisageables. (Belga)