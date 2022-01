Bruxelles: les voyageurs invités à se faire tester en pharmacie

Le gouvernement francophone bruxellois (Cocom) a émis jeudi des recommandations pour soulager la pression des huit centres de tests de la Région et de la première ligne de soin, en cette période d'explosion du nombre de contaminations liées au variant Omicron.Elle invite vivement les personnes qui souhaitent obtenir un résultat de test négatif, pour par exemple obtenir un Covid Safe Ticket, partir à l'étranger, ou les personnes qui reviennent de voyage, à se faire tester dans une des pharmacies bruxelloises ou dans un laboratoire privé. "Cette option s'avère d'ailleurs souvent pratique vu la proximité des officines", souligne la Cocom dans un communiqué. Pour les demandes de test en centre, une prise de rendez-vous via la plateforme brussels.testcovid.be est fortement recommandée pour éviter toute déconvenue. Le gouvernement francophone bruxellois encourage également les citoyens testés positifs à utiliser le formulaire de signalement des contacts à haut risque accessible via le lien https://citizen-forms.tracing-coronavirus.be. Toute personne qui reçoit un résultat positif au covid-19 a automatiquement accès à ce formulaire en ligne pour renseigner ses contacts à haut risque. (Belga)

