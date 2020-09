Bruxelles Mobilité prolonge l'offre "Park + Bike" jusqu'au 15 octobre

A la levée du confinement, la Région bruxelloise a annoncé la mise en place de l'offre "Park + Bike", soit la possibilité pour les automobilistes de se garer gratuitement dans l'un des parkings de dissuasion afin de poursuivre leur trajet à vélo dans la capitale. Cette offre est désormais prolongée jusqu'au 15 octobre, a fait savoir l'administration bruxelloise dimanche.Avec la rentrée, le volume du trafic routier a à nouveau augmenté à Bruxelles, même si la circulation automobile reste légèrement inférieure à la normale et que les déplacements à vélo explosent, avec 75% de cyclistes supplémentaires durant la première semaine de septembre (par rapport à la même semaine en 2019), selon Bruxelles Mobilité. Pour continuer à encourager le transfert modal et éviter la congestion, la Région bruxelloise prolonge l'offre "Park + Bike", via laquelle les automobilistes peuvent se garer dans l'un des parkings de dissuasion aux portes de la ville et continuer leur trajet à vélo. "Les parkings ouverts gratuitement au public ne sont pas encore remplis", souligne l'administration en charge de la mobilité. Pour la ministre de la tutelle Elke Van den Brandt, "la crise sanitaire bouleverse nos habitudes de mobilité mais elle constitue aussi l'occasion de tester des solutions pour nos déplacements quotidiens". Les navetteurs peuvent garer leur voiture sur le Parking Basilix Shopping center, celui de Brussels Expo (avec un voucher à télécharger sur le site https://parkingbexpobrussels.tickoweb.be), à Crainhem ou encore au Ceria. D'autres parkings, libres d'accès et gratuits se trouvent à Roodebeek, Herrmann-Debroux, Delta, Lennik-Erasme et Stalle. (Belga)

