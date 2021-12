Bruxelles seul candidat à l'organisation de l'Euro 2023 de cross-country

Bruxelles est la seule ville candidate à l'organisation des Championnats d'Europe de cross-country en 2023. La nouvelle, confirmée à l'agence Belga, est tombée dimanche en marge des Championnats d'Europe à Dublin. L'attribution n'est toutefois pas encore officielle.La société d'événementiel Golazo et Belgian Athletics, la fédération belge d'athlétisme, ont uni leurs forces pour porter le dossier, l'unique pour accueillir cet Euro 2023. L'organisation belge doit encore passer par toute une procédure avant que l'attribution ne devienne officielle. Si Bruxelles ne répond pas à toutes les exigences d'European Athletics, les championnats d'Europe 2023 peuvent encore revenir à l'un des quatre candidats pour l'édition 2024. Bruxelles et le parc de Laeken a été déjà le théâtre de l'Euro 2008 et les Mondiaux 2004. (Belga)