Bruxelles-Ville marquera le passage à l'an neuf par une installation de faisceaux lasers

Malgré le couvre-feu imposé pour endiguer la pandémie de coronavirus, la Ville de Bruxelles marquera le passage à l'an neuf en proposant, en lieu et place du traditionnel feu d'artifice, un spectacle lumineux que chaque Bruxellois ou tout autre spectateur pourra suivre en ligne, tout en restant confortablement installé dans son canapé.Le 31 décembre à partir de 23h15, une installation artistique composée de nombreux faisceaux laser tissera un réseau lumineux qui reliera les foyers du centre-ville et de quelques autres quartiers. "Puissants et parfaitement synchronisés, ces rayons balayeront le ciel et seront visibles de loin. Le couvre-feu étant d'application dès 22h, c'est exclusivement depuis leur ordinateur que les Bruxellois pourront apprécier ce show", souligne samedi la Ville de Bruxelles dans un communiqué. Ce sera également l'occasion de (re)découvrir quelques magnifiques bâtiments de la capitale. Capté par plusieurs caméras et drones, le spectacle sera diffusé en direct sur de nombreux réseaux sociaux, notamment les pages Facebook de la Ville de Bruxelles, de visit.brussels, d'agenda.brussels, de BRUZZ ainsi que sur le site www.bruxelles.be. L'événement est co-produit par Alice Events/More To Show. (Belga)

