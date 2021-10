Budget fédéral - Fin des discussions, les partenaires de la Vivaldi se revoient lundi à 09h00

Le Premier ministre Alexander De Croo et les principaux ministres du gouvernement fédéral se sont quittés dimanche soir vers 23h00 sans accord sur le budget 2022. Ils reprendront leurs travaux lundi à 09h00. L'objectif de la coalition Vivaldi reste d'aboutir pour mardi après-midi, moment où le Premier ministre prononcera son discours de politique générale à la Chambre.Depuis midi, les négociateurs étaient réunis au 16, rue de la Loi, où ils ont discuté du budget proprement dit. Dans la soirée, le Premier ministre a organisé des rencontres bilatérales avec les vice-Premiers de chaque parti de la coalition heptapartite avant une nouvelle plénière vers 21h30. Selon plusieurs sources, les négociateurs se concentrent à présent sur les détails, l'"épine dorsale de l'équilibre" étant connu des sept partenaires. Aucun chiffre officiel quant à la trajectoire budgétaire n'a été communiqué. Outre le budget, le gouvernement fédéral planche sur un accord plus vaste, comprenant une réforme du marché du travail, le plan de relance et les investissements ainsi qu'une attention aux factures énergétiques, dans un contexte de hausse des prix. (Belga)

