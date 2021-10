Budget fédéral - La Confédération construction plutôt satisfaite de l'accord budgétaire

La Fédération de la construction, qui représente plus de 16.000 entreprises du secteur, s'est dit plutôt satisfaite, mardi, de l'accord budgétaire du gouvernement fédéral, et notamment des 250 millions d'investissements supplémentaires dans l'infrastructure et les chemins de fer au cours des trois prochaines années.Elle considère également comme positive la suppression du certificat pour la TVA de 6 % sur les rénovations. Il sera remplacé par une déclaration standard sur la facture, comme la Confédération le demande depuis longtemps. (Belga)

