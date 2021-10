Budget fédéral - La réforme du marché du travail au menu des discussions

Le Premier ministre Alexander De Croo et les principaux ministres du gouvernement fédéral sont réunis samedi depuis midi au 16, rue de la Loi, où ils poursuivent les discussions sur l'élaboration du budget 2022. Le travail se poursuivra dans la soirée, a priori jusqu'à 22h00, avant de reprendre dimanche, a-t-on appris à bonne source. Dans l'après-midi, les débats ont principalement porté sur la réforme du marché du travail. S'il y a encore "quelques arbitrages" à opérer, ce volet des discussions est "bien sur les rails", nous glisse-t-on dans l'entourage des négociateurs. Les maladies de longue durée et les investissements sont également abordés ce samedi.A leur entrée au 16 rue de la Loi, les partenaires de la Vivaldi indiquaient ne pas se mettre la pression pour aboutir à un accord à l'issue du week-end. "La deadline, c'est mardi à 14h30", a ainsi commenté le ministre des Finances Vincent Van Peteghem (CD&V). A cette date, le Premier ministre prononcera son discours de politique générale devant la Chambre des représentants, comme le prévoit la Constitution chaque deuxième mardi d'octobre. Tous les aspects sont liés et doivent être discutés ensemble", a de son côté indiqué la secrétaire d'État au Budget Eva De Bleeker (Open Vld). L'accord de coalition prévoit une augmentation du taux d'emploi à 80% d'ici 2030. Au deuxième trimestre 2021, celui-ci s'élevait à 70,5%, selon les données publiées par Statbel. Le Premier ministre Alexander De Croo a déposé une proposition avec 35 mesures sur la table. L'instauration de la possibilité de prester un temps plein sur quatre jours au lieu de cinq y figure. (Belga)