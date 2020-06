Bundesliga - Dortmund, avec Witsel et Hazard, se joue de l'Hertha Berlin par le plus petit écart

Le Borussia Dortmund a battu 1-0 l'Hertha Berlin, samedi, lors de la 30e journée du championnat d'Allemagne de football grâce à un but d'Emre Can (58e). L'équipe d'Axel Witsel et Thorgan Hazard reste à 7 points du Bayern Munich.Quatre Belges figuraient sur la pelouse au coup d'envoi: Axel Witsel et Thorgan Hazard du côté de Dortmund, Dedryck Boyata et Dodi Lukebakio dans les rangs de l'Hertha. Les joueurs du Borussia Dortmund et de l'Hertha Berlin ont posé un genou à terre avant leur match. Ils se sont agenouillés pour une minute de silence, autour du rond central. Les joueurs des deux équipes se sont ainsi joints à la série de protestations contre le racisme après la mort aux États-Unis de George Floyd, un homme noir asphyxié par un policier lors de son arrestation à Minneapolis. Emre Can a inscrit l'unique but de la rencontre, d'une frappe de l'entrée du rectangle après une remise de la tête de Julian Brandt (58e). Parmi les Belges, seul Boyata a joué tout le match. Hazard et Witsel sont sortis à dix minutes du terme alors que Lukebakio a été remplacé à la mi-temps. Dortmund, deuxième avec 63 points, reste à 7 longueurs du Bayern Munich, vainqueur 2-4 à Leverkusen, à quatre journées de la fin du championnat. L'Hertha occupe la neuvième position avec 38 unités. (Belga)