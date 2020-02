Bundesliga - Hambourg autorisé à faire usage de fumigènes au début de son match de D2 samedi

Hambourg a été autorisé par la fédération allemande (DFB) à faire usage en toute légalité de fumigènes lors de son match samedi contre Karlsruher en deuxième Bundesliga, a commenté la DFB mardi.Hambourg va autoriser ainsi des supporters désignés à faire usage d'engins pyrotechniques lors de l'arrivée des joueurs sur la pelouse pour le coup d'envoi de la rencontre. Dix fumigènes vont ainsi pouvoir être utilisés. L'usage de fumigènes, de feux d'artifices ou d'engins pyrotechniques est interdit partout en Europe. Hambourg a écopé de plus de 200.000 euros d'amendes pour avoir enfreint les règles en la matière, rapporte la BBC de son côté. La fédération allemande a expliqué que les fumigènes pourraient être allumés lors de l'arrivée des deux équipes sur le terrain pour le coup d'envoi sous la supervision d'une firme spécialisée sur un espace entre le terrain et une tribune. "L'action sera sous surveillance constante d'un pyrotechnicien sur place", a précisé DFB. "Des extincteurs seront disponibles immédiatement et les services d'incendie surveilleront également l'opération". D'autres autorisations pourraient suivre de façon ponctuelle et individuelle. (Belga)